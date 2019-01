V Turčiji zaradi spodletelega državnega udara nove aretacije

Turške oblasti so v najmanj 26 provincah odredile pridržanje 137 ljudi, ker so domnevno povezani s spodletelim državnim udarom julija leta 2016, poročajo turški mediji. Tožilstvo v Ankari je med drugim izdalo priporne naloge za 35 pripadnikov mornarice.

Aretirane sumijo, da so povezani z v ZDA živečim klerikom Fethullahom Gülenom, ki ga Ankara krivi za spodleteli državni udar pred več kot dvema letoma. Aretacije so poleg Ankare potekale tudi v Istanbulu, kjer so izdali priporne naloge za 42 ljudi, med njimi javne uslužbence. Tožilstvo domneva, da so uporabljali aplikacijo za šifrirano pošiljanje sporočil ByLock, da so bili lahko v stiku z drugimi člani "teroristične organizacije", za kar označujejo gibanje Gülena.

Po spodletelem poskusu prevzema oblasti leta 2016 so v državi izvedli največjo čistko v zgodovini Turčije. FOTO: AP

V Konyi so medtem izdali priporne naloge za 60 domnevnih "skrivnih imamov", ki naj bi spodbujali k članstvu v spornem gibanju. Policija sicer osumljene še išče. Pučisti zaprli mostove in na ulice poslali tanke V mili poletni noči s 15. na 16. julij 2016 so elementi v turški vojski, nezadovoljni s 15-letnim vladanjem predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, skušali prevzeti oblast. Pučisti so zaprli mostove v Istanbulu, bombardirali parlament v Ankari in na ulice poslali tanke. Toda njihov poskus se je izjalovil in Erodogan se je s počitnic zmagovito vrnil v Istanbul, ulice turških mest pa so preplavili tisoči Turkov, ki so nasprotovali udaru.

V mili poletni noči s 15. na 16. julij 2016 so elementi v turški vojski, nezadovoljni s 15-letnim vladanjem predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, skušali prevzeti oblast. FOTO: AP

Erdogan je za poskus udara takoj obtožil svojega nekdanjega zaveznika, zdaj smrtnega sovražnika, islamskega pridigarja Fethullaha Gülena, ki je skozi desetletja vztrajno gradil svoj vpliv v turškem sodstvu, policiji in vojski. Gülen je iz svoje rezidence v Pensilvaniji zanikal obtožbe.

Slovesnost ob obletnici puča leta 2017 FOTO: AP