Turki prejeli prvo pošiljko ruskega raketnega sistema S-400

V turško letalsko oporišče Murted blizu Ankare je prispela prva pošiljka ruskega raketnega sistema S-400, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. To se je zgodilo kljub močnemu nasprotovanju ZDA, zaradi česar bi se lahko odnosi med Ankaro in Washingtonom še zaostrili.

Washington je ta teden Ankaro posvaril pred "pravimi in negativnimi" posledicami nakupa tega sistema. Ameriško zunanje ministrstvo je tudi sporočilo, da se Turčija popolnoma zaveda ameriškega zakona, ki je bil sprejet leta 2017 in predvideva sankcije za vsak večji nakup ruskega orožja. Sistem S-400 ima izstrelke zemlja-zrak, ki so namenjeni sestrelitvi letal in raket. Trump mora zdaj izbrati sankcije Predsednik ZDA Donald Trump mora zdaj izbrati vsaj pet od 12 možnih sankcij, ki med drugim predvidevajo ustavitev posojil Turčiji ter prenehanje izdajanja vizumov turškim uradnikom in poslovnežem. Trump lahko sankcije po uveljaviti suspendira za obdobje do 180 dni, poroča Washington Post.

Putin si ogleduje ruski raketni sistem s-400 FOTO: AP

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po srečanju s Trumpom konec junija v Osaki izrazil prepričanje, da Turčija zaradi nakupa ruskega raketnega sistema ne bo deležna sankcij ZDA. Erdogan je Trumpu dejal, da nekdanji ameriški predsednik Barack Obama Turčiji ni dovolil nakupa ameriškega raketnega sistema Patriot, ki je podoben ruskemu, Trump pa je odvrnil, da"ne moreš tako poslovati. To ni dobro."

Ruski raketni sistem s-400 FOTO: AP

Dostavo pošiljke je potrdil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča ruska tiskovna agencija TASS. Nato večkrat opozoril, da ruski sistem ni združljiv z orožjem zaveznikov Neimenovani uradnik Nata je dejal, da je odvisno od zaveznic, katero vojaško opremo kupujejo, a da so v Natu zaskrbljeni zaradi morebitnih posledic turške odločitve. Dodal je tudi, da je "interoperabilnost naših oboroženih sil ključna za izvajanje operacij in misij". Večkrat so tudi opozorili, da ruski sistem ni združljiv z orožjem zaveznikov.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prepričan, da Turčija ne bo deležna sankcij ZDA. FOTO: AP