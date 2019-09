Policijski inšpektor: V Davidov umor je direktno vpletenih osem pripadnikov MUP

"Razlog, zaradi katerega režim Milorada Dodika že leto in pol ovira preiskavo smrti mladega študenta, umetnika in borca za človekove pravice, je zelo preprost. Kako naj dovolijo aretacijo 20 pripadnikov ministrstva, vključujoč ministra, direktorja policije, najmanj tri vodje uprav, načelnikov in nižjih policijskih sodelavcev?" se v zapisu v Oslobođenju sprašuje policijski inšpektor in bloger Borislav Radovanović in poudarja: Govorimo o na desetinah pripadnikov policije, ki so bili vpleteni v ta strašen zločin!

Ob tem bi bilo nesmiselno razpravljati o tem, ali v Republiki Srbski vlada zločinski režim, nadaljuje. "Rope in preprodajo drog jim je nekako uspelo prikriti, a tako velik zločin bi zagotovo pokazal značaj tako policije kot režima. Bistvo težave je torej zelo preprosto."

Kot pravi avtor, že dolgo ni skrivnost, da so Davida Dragičevića ugrabili policisti s policijske postaje za intervencije v Banjaluki. "Glavni krivec je načelnik uprave Vladan Šikuljak. On je našel lažno pričo, ki si je izmislila celotni scenarij smrti mladega Davida. In to na mestu, kjer nikakor ni mogel biti. Šikuljak je za tem napredoval na položaj poveljnika policijske uprave Banjaluka-center z enim samim ciljem – da preganja skupino Pravda za Davida. Pretepe, kazni in pregone meščanov so izvajali on in njegova ekipa iz zelo praktičnih razlogov. Šlo se jim je za to, da bi zatrli vsak poskus iskanja pravice in resnice, saj bi jih ta poslala v zapor za 45 let! Da, ko policijski uslužbenci kot organizirana kriminalna skupina ugrabijo, zverinsko mučijo in na koncu ubijejo človeka, se jim izreče maksimalna zaporna kazen!"

Pravi paradoks je, nadaljuje, da je notranje ministrstvo prav Šikuljakovo policijsko postajo leta 2016 nagradilo z zlatim znakom policije, najvišjim priznanjem, ki ga podeljujejo. "Isti znak je pred tem dobila organizirana skupina, v kateri so delali Radulović, Stijak in preostanek skupine inšpektorjev narko kartela. Srebrni znak policije so dobili policisti v Prijedoru – konketno, preostali del ekipe narko kartela. Inšpektorje iz Prijedora smo nameravali prijeti, a ministrstvo že ve, zakaj jih nismo."

Radovanović trdi, da se je najmanj šest let vedelo, da se skupina inšpektorjev ukvarja s kriminalom. "Pravzaprav se naši specialci s težkim kriminalom ukvarjajo že vse od vojne, da ne omenjamo stvari, ki so nekakšna "javna tajna".Ali je skrivnost, da je Dragan Lukač med specialci organiziral kriminalno skupino, ki se ji država nikoli ni uspela ustrezno zoperstaviti?"

Radovanović še piše, da je v svoji karieri naletel na vsaj 30 takšnih "Davidov". "In kje smo danes? V 12 letih, odkar se borim s kriminaliziranimi strukturami MUP-a, je Republiko Srbsko zapustila četrtina prebivalstva. Isti razlogi, zaradi katerih sem se zoperastavil Dodikovemu režimu, so iz države pregnali na sto tisoče mladih in delovno sposobnih."

Sam se teh ljudi ne bojim, pravi, kar dokazujem s svojim delom. "Vprašanje pa je, kaj naj naredijo običajni ljudje. Naj svoje otroke pošiljajo na tisoče kilometrov stran od ljubljene Republike Srbske? Kako naj se izognejo usodi, ki je doletela Davida, Ireno, Gordano, Doris, Nikolo , Milana, …!!"

"Nič novega nisem odkril s to objavo – da je v umor Davida Dragičevića vpletenih 20 pripadnikov MUP-a, osem od njih si je neposredno umazalo roke s krvjo. Niti to, da se te pošasti svobodno sprehajajo med nami in iščejo nove žrtve," še piše inšpektor. Najhuje pri vsem pa je, zaključi, da lahko ubijajo kolikor želijo, pa za to ne bodo kaznovani.