V UKC Ljubljana koncert v poklon 30. obletnici Slovenije in delu medicinskega osebja

Kljub temu, da se po Evropi širijo nove različice virusa, pa pri nas epidemije že dober teden ni več. Bliža pa se tudi razlog za novo slavje, in sicer 30. obletnica nastanka naše države. Poklon trem desetletjem obstoja naše države in neumornemu delu medicinskega osebja, ki je najbolj zaslužno za konec epidemije, pa so člani Kulturnega umetniškega društva Univerzitetnega kliničnega centra in ljubljanske medicinske fakultete v obliki koncerta pevskega zbora in podelitve likovnih del zdravstvenemu osebju izvedli kar v avli kliničnega centra.

