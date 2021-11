V UKC Ljubljana se bližajo robu zmogljivosti, glavna težava je pomanjkanje zdravstvenega kadra

Temno rdeča Slovenija tone vse globlje. Kaj nas čaka, kdaj bo vrh, kdaj se bomo prekužili? Na ta vprašanja iščemo odgovore, potem ko je postalo jasno, da smo v torek potrdili največ okužb v enem dnevu. 3456 oseb je bilo pozitivnih na PCR-testu, testirali so 7722 ljudi. To pomeni, da je delež znašal skoraj 45 odstotkov. V bolnišnice so sprejeli še 99 covidnih bolnikov, tako je zdaj zasedenih 670 postelj. Od tega se že 159 bolnikov zdravi na intenzivni terapiji, naša zgornja meja za covidne bolnike pa je 191 zasedenih postelj. Kar 18 ljudi je v torek zaradi covida izgubilo življenje. Nazadnje smo imeli toliko okuženih v začetku februarja. Kakšni so načrti v naši največji bolnišnici in kako bodo prebrodili ta val?

