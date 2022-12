V UKC Ljubljana začeli z obnovo: preselili tri oddelke intenzivne enote

Marko Jug, dr. med., v. d. generalnega direktorja UKCL pravi: "Prostori, ki smo jih imeli tukaj, so bili za 70. leta, ne pa za zdaj." Bili so stari, dotrajani in predvsem premajhni za primerno oskrbo bolnikov intenzivne nege. Primož Gradišek, dr. med. na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (CIT), pa dodaja: "V eni sobi so prej ležali štirje bolniki, tam so bili še trije zdravniki in štiri medicinske sestre ter vse aparature, si lahko predstavljate?"

Minulo soboto so vse bolnike kirurške, kardiovaskularne in internistične intenzivne terapije, teh je trenutno 23, premaknili v veliko večje in bolje opremljene prostore diagnostično-terapevtskega servisa. Jernej Berden, dr. med. na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino (CIIM), še dodaja: "Prostore, kamor smo prišli, smo z veliko truda in skupaj vloženega dela uspeli prilagoditi tako, da dejansko ustrezajo svojemu namenu, da lahko za bolnike dobro poskrbimo."