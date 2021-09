V UKC Maribor med epidemijo odpovedali 6000 operacij, čakalne dobe se vse bolj podaljšujejo

Posledice rasti okužb in potreb po bolniških posteljah se vse bolj kažejo v naših bolnišnicah. V drugi največji bolnišnici v državi – UKC Maribor – še od prvega vala epidemije niso prišli na zeleno vejo. Za zdaj sicer izvajajo 90 odstotkov vseh programov, vključno z operacijami, a se čakalne dobe pri določenih posegih samo še podaljšujejo. In kljub temu, da gre za posege, ki niso življenjsko ogrožujoči, se kakovost življenja teh pacientov z vsakim dodatnim mesecem ali celo letom čakanja samo še poslabšuje. Pa to še ni vse: sprva enostavnejše operacije z dodatnim čakanjem postanejo zahtevnejše. Zato tudi v UKC-ju, kjer število hospitaliziranih covidnih pacientov precej narašča, naprošajo: cepite se.

