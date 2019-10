V ukradenem vozilu se je pripeljal na vozniški izpit in tudi v deseto 'padel' na njem

V Birminghamu je policija aretirala moškega po tem, ko je že desetič padel na vozniškem izpitu. A ne zaradi njegove nesposobnosti, da opravi izpit, pač pa zato, ker se je na izpit pripeljal kar sam – v ukradenem vozilu.

Kandidat za voznika iz Birminghama v Angliji je očitno – po tem, ko je že devetkrat opravljal vozniški izpit – menil, da zna že dovolj dobro voziti, zato se je v sredo na novi poskus odpravil z avtomobilom. Pripeljal se je v belem Mitsubishiju, povsem sam, brez spremstva, čeprav še nima vozniškega dovoljenja – in še desetič padel na vozniškem izpitu. Nato pa so se v centru, kjer je opravljal izpit, pojavili policisti in moškega aretirali zaradi kraje avtomobila. Policija je na Twitterju objavila fotografijo ukradenega vozila in ob tem zapisala: "Dobrodošli v svetu neumnih. Moški se je pojavil na centru za opravljanje vozniškega izpita, da bi opravljal izpit. Tja se je pripeljal sam, brez spremstva. Nato pa že desetič padel na izpitu." Dodali so še, da so moškega aretirali zaradi kraje avtomobila, s katerim se je pripeljal na izpit. Zagovarjati pa se bo moral tudi zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še en primer neumnega voznika Isti dan so policisti v Birminghamu prijeli še enega voznika, ki je vozil avtomobil, čeprav so mu izrekli prepoved vožnje. Voznika so ujeli, po tem, ko je ta parkiral na prostoru, namenjenem taksi službi. Da je ironija še večja, je tam parkiral medtem ko se je javljal policistu, ki nadzira pogojne kazni.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke