V Ukrajini drugi krog predsedniških volitev

Porošenku, ki je na volitvah pred petimi leti zmagal kot veliki up, očitno ni uspelo prepričati volivcev, da si zasluži še en mandat.

Zelenski, ki nima nobenih političnih izkušenj, razen tega, da je igral predsednika države v priljubljeni televizijski nanizanki, se je izogibal tradicionalnim predvolilnim zborovanjem in je volivce raje nagovarjal preko družbenih medijev in satiričnih oddaj. Izogibal se je tudi medijev, zato so ga največje medijske hiše v državi pozvale, naj odgovori na njihova vprašanja.

Porošenku, ki je na volitvah pred petimi leti zmagal kot veliki up, očitno ni uspelo prepričati volivcev, da si zasluži še en mandat. Leta 2014 je predsednik postal tudi na podlagi velikega uspeha na poslovnem področju. Na čelu svojega podjetja s slaščicami je postal milijarder, zaradi česar se ga je prijel vzdevek "čokoladni baron".