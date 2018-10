V Ukrajini trčila vojaška lovca, umrla oba pilota

Kot je ukrajinski generalštab še objavil na svojem Facebook profilu, sta letali suhoj 27 trčili ob 17. uri po lokalnem času med letom za urjenje. Dodali so, da so našli trupli obeh pilotov.

V Ukrajini so se 8. oktobra začele obsežne letalske vaje z naslovom Jasno nebo 2018, na katerih sodelujejo ZDA in druge države zveze Nato. Vaje bodo potekale do petka.