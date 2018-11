V Ukrajini začelo veljati vojno stanje: policijska ura, nadzor nad prebivalci in mediji

V okviru vojnega stanja bo imela vojska pravico, da uvede policijsko uro, preiskuje stanovanja ter izvaja nadzor vozil in oseb.

V okviru vojnega stanja bo imela vojska pravico, da uvede policijsko uro, preiskuje stanovanja ter izvaja nadzor vozil in oseb. V namen obrambe države bodo lahko oblasti zasegle zasebno lastnino in preuredile proizvodnjo v tovarnah za potrebe vojske in obrambe države.

Parlament v Kijevu je po burni razpravi Porošenkovo uvedbo vojnega stanja odobril za 30 dni in na območju desetih ukrajinskih regij. Ukrep je začel veljati z današnjim dnem.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je vojno stanje razglasil po nedeljskem incidentu, ko je ruska obalna straža v Kerški ožini pri nezakonito priključenem polotoku Krim zasegla tri ukrajinska vojaška plovila, ki so iz Črnega morja plula v ukrajinsko pristanišče Mariupol v Azovskem morju. Pri tem je bilo zajetih še 24 ukrajinskih mornarjev. V posredovanju so bili najmanj trije ranjeni.

V času vojnega stanja bodo oblasti lahko omejile tudi delovanje medijev oz. bodo lahko določale, kaj bodo mediji objavljali. Možna bosta nadzor in omejitev komunikacijskih kanalov – od telefonov do interneta.

Ne bo pa vojno stanje pomenilo okrnitve dela parlamenta. Ta bo lahko deloval normalno naprej. V času trajanja vojnega stanja so prepovedani razpustitev parlamenta, spremembe ustave, volitve predsednika ali parlamenta ter referendumi in stavke. V skladu z ukrajinsko zakonodajo lahko vojno stanje v času trajanja tega ukrepa prekliče le predsednik.

Prezelj: Morda gre prvenstveno za diplomatsko akcijo Kijeva

Kot pojasnjuje profesor obramboslovja Iztok Prezelj, gre pri razglasitvi vojnega stanja v Ukrajini morda prvenstveno za diplomatsko akcijo Kijeva, še posebej, ker je to stanje časovno omejeno. Vojnega stanja v Evropi z izjemo vojn na Zahodnem Balkanu ni bilo že od druge svetovne vojne, kaj bo to pomenilo v praksi, pa se bo še pokazalo.

Kaj je vojno stanje?

Vojno stanje je posebna oblika izrednih razmer, ki jih lahko država razglasi v primeru vojaške ogroženosti. Ta vojaška ogroženost je lahko absolutna, popolna, torej je ogrožen obstoj celotne države, ali pa delna, ko je ogrožena suverenost v delu države.

Tudi v Sloveniji je v skladu z ustavo in zakonom o obrambi možna razglasitev vojnega stanja v primeru vojaškega napada na državo. Po drugi strani pa se lahko v primeru velike in splošne ogroženosti države in njenih prebivalcev razglasi izredne razmere, je pojasnil.

Kakšna je razlika med izrednimi razmerami in vojnim stanjem?

V praksi ni večjih razlik med obema stanjema. "V obeh primerih gre za ogroženost človeških življenj, v obeh primerih se mora vlada hitro odzivati, v obeh primerih nastane vprašanje, kaj je s človekovimi pravicami,"je ponazoril Prezelj.

"Ko država razglasi vojno stanje, se celotna družba, državni aparat naravna prvenstveno na ukvarjanje z vojno situacijo v državi. Vse drugo se začne gledati v smeri te prioritete, obrambe države. Finančne prioritete so tako posvečene vojaškim operacijam, ne pa na primer sociali. Vojaški vidik je pomemben na vseh ravneh države. Tudi glede zaščite človekovih pravic, glede na to, da državni organi v takih razmerah avtomatično dobijo povečane pristojnosti," je pojasnil profesor.

Poudaril je, da med vojnim stanjem velja tako mednarodno vojno in humanitarno pravo, zlasti v odnosih Ukrajine in Rusije in njunih vojaških stikov, kot tudi nacionalno pravo oziroma notranja zakonodaja, pri čemer je slednja podrejena vojaškim potrebam.

Vojno stanje pa ne pomeni npr. odprave delovanja parlamenta, čeprav naj bi bilo sprejemanje odločitev hitrejše. "Ne vidim nobenega argumenta, da ukrajinski parlament ne bi mogel delati vsega tistega, kar dela tudi sicer v teh razmerah. Poleg tega je kriza regionalno ali pa celo lokalno izzvana," je povedal Prezelj.