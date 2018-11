V Varšavi ob stoti obletnici neodvisnosti belo-rdeči shod

Potem ko je varšavska županja prepovedala shod skrajne desnice ob 100. obletnici razglasitve poljske neodvisnosti in je sodišče njeno odločitev razveljavilo, so državne oblasti priredile poseben shod, na katerega so povabile vse Poljake.

Belo-rdeči pohod v barvah poljske zastave je na ulice privabil poljske nacionaliste in desničarske skrajneže.

Osrednje slovesnosti, ki je ob stoletnici osamosvojitve Poljske potekala na varšavskem trgu Pilsudski, sta se med drugim udeležila tudi poljski predsednikAndrzej Duda in premier Mateusz Morawiecki. Na shodu se jima je na ulicah Varšave po ocenah poljskega notranjega ministrstva pridružilo več kot 200.000 ljudi.

Predsednik je pred tem položil venec pred spomenik poljskim borcem za neodvisnost.

Podobni shod je potekal tudi lani, udeležilo se ga je 60.000 ljudi, zaznamovala pa so ga ksenofobna in rasistična gesla. Bil je deležen tudi mednarodnih kritik, saj so med drugim pozivali tudi k "beli Poljski".