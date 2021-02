V več evropskih državah šole odprle svoja vrata, a pod strogimi ukrepi

Na Danskem, Nizozemskem, Romuniji ter ponekod na Slovaškem in Avstriji se učenci v šolske klopi vračajo ob strogih epidemioloških ukrepih. V Avstriji je za učitelje in otroke obvezno testiranje s hitrimi antigenskimi testi dvakrat na teden. Otroci jih lahko opravljajo kar sami, saj palčke ni treba potisniti globoko v nos. V večini zveznih dežel so sicer ta teden zimske počitnice, šole so se tako odprle samo na Dunaju in v Spodnji Avstriji. Pri naši severnih sosedih so sicer vrata odprle tudi nenujne trgovine, ponudniki storitev, muzeji in galerije.