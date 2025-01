V Velenju vladata žalost in tišina

Po ponedeljkovi tragični nesreči v Premogovniku so se reševalci prebili do lokacije drugega in tretjega pogrešanega rudarja in z žalostjo potrdili smrt obeh. Po besedah generalnega direktorja Marka Mavca je bila iskalna akcija izjemno težavna in za rudarske reševalce, ki so iskali svoje tovariše, zelo travmatična. Rudarjem zato nudijo psihološko pomoč, družinam umrlih bodo pomagali tudi finančno.