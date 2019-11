V Veliki Britaniji nova aretacija v povezavi s smrtjo migrantov v tovornjaku

V bližini Londona so 23. oktobra v hladilniku tovornjaka, ki je v državo prispel iz Belgije, našli trupla 31 moških in osmih žensk. Šlo je za Vietnamce, ki naj bi jih v državo pretihotapili. V povezavi s primerom so doslej izvedli že več aretacij, tako v Veliki Britaniji in na Irskem kot v Vietnamu.

Na zaslišanju v ponedeljek je voznik tovornjaka, 25-letnik iz Severne Irske, priznal krivdo v dveh točkah obtožnice, ki ga bremenita pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja. O ostalih točkah obtožnice, ki ga bremenijo tudi uboja, se še ni izrekel, naslednjič pa bo pred sodišče stopil 13. decembra.