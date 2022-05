V Velikih Laščah nov primer mučenja in zanemarjanja živali

Nov primer mučenja in zanemarjanja živali. Vaščani Velikega Ločnika v občini Velike Lašče že več kot deset let spremljajo surovo ravnanje soseda s kravami, prašiči, konji in kokošmi. Inšpektorji potrjujejo, da je bil lastnik že večkrat sankcioniran in da higiene očitno ni sposoben trajno vzdrževati, zato bo najverjetneje sledil odvzem vseh živali. V podobnih razmerah kot konji namreč živijo tudi govedo in prašiči, ki pa so velikokrat brez pravilne prehrane, brez veterinarske oskrbe in, kot pišejo v Društvu za zaščito konj, ob bolezenskih znakih velikokrat končajo v klavnici, ki jo ima lastnik.