V Velikih Laščah oziroma v kraju Vintarji se je v četrtek zjutraj dogajala prava morija. Ko smo že mislili, da je narava svoje naredila že z neurji, je nad drobnico znova poslala še zveri. "Volkov in medvedov je v naših gozdovih resda veliko," je povedal sosed lastnika ovac Milan Kaplan, "a prav zato bi morali pristojni ukrepati in nekako poskrbeti, da do podobnih pokolov ne pride več."