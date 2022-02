Vsem dobro znane stare vinjete, ki smo jih na vetrobranska stekla lepili kar 13 let, so se 31. januarja poslovile. Od 1. februarja naprej tako veljajo elektronske. So bili ljudje vestni in so nakup e-vinjete že opravili? Kje se še vedno pojavljajo težave z nakupom in kako varnostnim kameram brez veljavne vinjete ne boste ušli?