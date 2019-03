V Venezuelo prispeli ruski vojaški letali z vojaki in opremo

Venezuelski novinar Javier Mayorca je na Twitterju zapisal, da sta rusko transportno letalo antonov 124 in manjše potniško letalo iljušin 62 v Caracas pripeljali okoli 100 vojakov in približno 35 ton tovora. Rusko delegacijo je vodil poveljnik ruskih kopenskih sil general Vasilij Tonkoškurov , poroča BBC.

Potem ko je venezuelski predsednik Nicolas Maduro minuli teden napovedal, da bo Rusija v prihodnjih dneh Venezueli, ki se je zaradi slabega vodenja znašla v hudi politični in gospodarski krizi, poslala več ton zdravil, sta na letališču v Caracasu v soboto pristali dve ruski vojaški letali, ki sta tja dostavili na ducate vojakov in ogromne količine opreme.

Vezi med Rusijo in Venezuelo so se okrepile v preteklih mesecih, med poslabšanjem odnosov med ZDA in Venezuelo. Ruska in venezuelska vojska sta decembra lani v Venezueli izvedli skupne vojaške vaje, na katerih je Rusija sodelovala z dvema strateškima bombnikoma tupoljev Tu-160, ki lahko nosita jedrsko orožje.

Rusija se je v venezuelski krizi postavila na stran predsednika Madura, ki se oklepa oblasti, čeprav je državo pripeljal na rob propada, in javno nasprotuje napovedanim sankcijam proti njemu. ZDA medtem skupaj s številnimi evropskimi in latinskoameriškimi državami podpirajo opozicijskega voditelja Juana Guaidoja, ki se je pred dvema mesecema razglasila za začasnega predsednika države in se zavzema za nove predsedniške volitve.