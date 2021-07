V vesolje poletel še Jeff Bezos

Na 52. obletnico prvega pristanka in Armstrongovega sprehoda na Luni je z vesoljskega vzletišča v ameriškem Teksasu s svojim plovilom New Shepard – Novi pastir – podjetja Blue Origin v vesolje poletel še eden najbogatejših ljudi na svetu Jeff Bezos. V posadki so bili še njegov brat Mark Bezos, 82-letna ameriška pilotka Wally Funk in 18-letni Nizozemec Oliver Daemen. Torej najstarejša in najmlajša oseba v zgodovini, ki sta poleteli v vesolje. Plovilo je dve minuti po vzletu pospešilo na več kot 3700 kilometrov na uro.

icon-expand