Dan, ki se bo zapisal v zgodovino: v vesolje uspešno poletela slovenska satelita

Za Slovenijo je zgodovinska noč - okoli 4. ure zjutraj sta v vesolje poletela prva slovenska satelita. Iz Francoske Gvajane je v vesolje končno le poletela raketa Vega, s katero sta v vesolje poletela tudi prva slovenska satelita, Nemo HD in Trisat. Vega je sicer v vesolje ponesla rekordno število evropskih satelitov, z dvema slovenskima pa smo se tudi mi vpisali na svetovni zemljevid. Nad nami bosta satelita krožila naslednjih pet let, kmalu naj bi ju videli tudi nad slovenskim nebom. Sta se pa oba že javila v ljubljanski in mariborski center.

