V vili z bazenom, ki jo hrvaški poslanec oddaja turistom, tudi Pavelićev portret

Hrvaški mediji so v preteklih mesecih poročali o Kuščevićevih malverzacijah s spremembami namena zemljišč in bogatenju, medtem ko je bil župan občine Nerežišće na Braču. Zaradi pritiskov javnosti je odstopil s položaja ministra in političnega sekretarja HDZ v začetku julija. Nato je aktiviral svoj poslanski mandat v saboru. Obenem je tudi svetnik v skupščini splitsko-dalmatinske županije in v občinskem svetu Nerežišća.

Kriminalisti so v torek preiskali več Kuščevićevih nepremičnin, kot tudi nepremičnine njegovih sorodnikov, ki naj bi jim kot občinski župan omogočil domnevno nezakonito pridobitev stanovanj na otoku.