V vinu je resnica, v vodi je zdrav razum

Za poletni čas so značilne številne poletne pregrehe. Od sladoleda pa vse do piva in v Sloveniji priljubljenega brizganca, ljudsko znanega tudi kot špricar. Aleksander Pozvek se je razglasil za poznavalca tovrstne pijače in s pomočjo diplomiranega etnologa Janeza Fajfarja rekel bobu bob. Določila sta, kateri je najboljši in kako se pravilno meša. Saj veste, kaj pravi minister za zdravje: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"