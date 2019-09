V Vodicah obvoznico čakajo že od leta 1998

Najhuje je v jutranji in popoldanski konici. Pred dvema letoma je tovornjak na prehodu za pešče že zbil dečka. Če ne bo obvoznice, se občani bojijo, da se bo zgodila še kakšna nesreča. Zato so danes z opozorilnim shodom, že četrtim, to cesto zaprli. In to bodo od zdaj naprej počeli vsak mesec, zapore pa bodo vedno daljše. Občani Vodic so jasni: obvoznico bi potrebovali že zdavnaj, ne pa da nanjo čakamo 20 let. A ta zgodba ima dolgo brado. V Vodicah namreč na obvoznico čakajo že od leta 1998, življenje tam, ker je še zmeraj ni, pa je vse prej kot preprosto.

