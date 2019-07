V vrsti potresov na Filipinih umrlo najmanj osem ljudi

Že v prvem potresu je po podatkih urada civilne obrambe umrlo pet ljudi, ki so ostali pokopani v porušenih hišah, še trije pa so umrli v naslednjih dveh sunkih, ko so jih zadeli padajoči predmeti.

V potresih so bila poškodovane številne hiše in poslopja, med drugim tudi cerkev, stara 131 let. Stavbe so sicer večinoma izdelane iz cementa in kamna, ki jih ščitita pred močnimi tajfuni, ki pogosto prizadenejo to območje, so pojasnili v deželni agenciji za pomoč ob nesrečah. Tako močnih potresov pa tamkajšnji prebivalci niso vajeni in so jih nekateri doživeli prvič.