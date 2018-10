V vrtec prišla z nožem in napadla 14 otrok

Po poročanju BBC se je napad zgodil okoli 9.30 ure po lokalnem času, napadalko pa so uspeli obvladati zaposleni in varnostnik.

Po doslej znanih podatkih naj bi bila napadalka stara 39 let, v napadu z nožem pa je bilo poškodovanih vsaj 14 otrok.

Oblasti so sicer zanikale, da sta dva otroka umrla, prav tako so ljudi pozvale, naj bo družbenih omrežjih ne širijo govoric in nepreverjenih podatkov.

Vseeno so se pojavila ugibanja, da naj bi ženska z dejanjem želela opozoriti na svoje nestrinjanje z vlado, vendar so nepotrjena, prav tako več podrobnosti ni znanih.

Kitajsko je sicer v zadnjih letih pretreslo več napadov z nožem, nazadnje se je podoben dogodek zgodil leta 2011, ko je moški splezal čez ograjo vrtca in ranil 11 otrok. Oblasti so običajno skope z razlagami teh dogodkov, bi pa naj v več primerih šlo za "maščevanje" nad strogo državo, v nekaj primerih pa naj bi imeli storilci težave z duševnimi boleznimi.