V Walesu manjše letalo padlo na cesto: vse tri osebe preživele

Med krajema Raglan in Abergavenny v Walesu se je okoli 11. ure po lokalnem času zgodila letalska nesreča. Manjše letalo, na katerem so bili trije ljudje, je strmoglavilo na cesto. "Policisti smo prejeli obvestilo okoli 11. ure dopoldne, po tem ko je letalo nenačrtovano pristalo na območju, pri tem pa je zadelo ob električno napeljavo," so sporočili iz policije. Nedaleč od kraja nesreče naj bi bila zasebna pristajalna steza.

Kljub temu, da je po nesrečnem pristanku letalo zagorelo, pa so se vse tri osebe odnesle brez hujših poškodb. Pri reševanju posadke letala sta prva priskočila na pomoč voznika, ki sta se ravno v tem času vozila po cesti. "Bil sem prvi na kraju in sem pomagal razbiti okna, da so se lahko rešili," je dejal Daniel Nicholson. Pri reševanju oseb iz letala mu je na pomoč priskočil še en voznik, nato pa so vse tri oskrbeli reševalci.

Nekateri, ki so v času nesreče opazovali letalo, pa poročajo o sumljivih zvokih, ki je spremljalo let. "Motor ni zvenel preveč dobro, slišati je bilo, kot da se ugaša," je dejal Dan Tightley. Vzrok za nesrečo preiskovalci še ugotavljajo.