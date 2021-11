V Walfdorski šoli inšpektorji odkrili nepravilnosti

"Za zidovi Waldorfske šole že ves čas epidemije ne spoštujejo ukrepov," danes razlaga oče, ki želi zaradi zaščite svojega otroka ostati anonimen. "Otroci prihajajo v šolo in tudi v šoli večina ne nosi mask, to je prepuščeno otrokom samim, učiteljski zbor v veliki večini ne nosi mask, ni jih nosil v nobenem valu. Na začetku so skoraj zanikali, da virus obstaja," nam pojasni.

Še več. Ko je na šolo prišla inšpekcija, so jih zaklepali v razrede

"Ko pride inšpekcija, je šola zaklenjena. Nekdo iz učiteljskega zbora teče po šoli in zaklepa razrede, da inšpekcija ne more do njih. Velika večina ne nosi mask, predvsem učitelji ne upoštevajo nobenega pogoja," še dodaja. Da se pravil igre ne upošteva, je ugotovil tudi šolski inšpektorat.

Simon Slokan, glavni šolski inšpektor, pojasnjuje: "V enem primeru šola naše odločbe ni upoštevala, zaradi česar smo na podlagi Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo z odredbo inšpektorata odredili, da šola do 3. 12. 2021 oziroma do ureditve nepravilnosti izvaja šolanje na daljavo."

Z očitki smo soočili tudi direktorja Waldorfske šole Ljubljana, Iztoka Kordiša, ki pravi: "Mi nismo zavračali nobenega otroka. Nas je pa zelo presenetilo, ker mislimo, da je bil pretiran ukrep, absolutno pretiran. Delujemo nekako na sodelovanju in zaupanju, zdaj vse to, kar se dogaja, je pa na kontroli in prisili in seveda zato je treba imeti čas, ker drugače rodiš samo upor. Ves čas smo skrbeli za zdravje, sam predvsem z opozarjanjem staršev, da naj pazijo in naj res pošiljajo zdrave otroke v šolo. Na tem smo delali, ker je dosti bolj zanesljivo, kakor pa test."

Oče še dodaja: "Če so strokovnjaki na področju šolstva, naj še zaupajo strokovnjakom na področju zdravstva. Zanikati virus, obstoj in ukrepe, ki so temu namenjeni, ne glede na to, ali podpiraš, kako so ti sprejeti, je nekaj, kar je pravzaprav tvoja dolžnost, kot državljana, kot nekdo, ki si odgovoren do družbe in ne samo do sebe."

Kordiš pa doda, da so zdaj uredili vse potrebno, zbrali vsa soglasja in čakajo na odgovor inšpekcije, kdaj se lahko vrnejo v razrede. Neuradno pa smo izvedeli, da se to ne bo zgodilo jutri, ker naj šola ne bi uredila vseh potrebnih dokazil.