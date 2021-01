V Washingtonu več ameriških vojakov kot v Iraku, Afganistanu in Siriji skupaj

Najožje središče mesta je dva dni pred prisego novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna obdano z visoko ograjo in bodečo žico. Vstop na območje je mogoč le ob strogem varnostnem pregledu. Washington je trenutno verjetno najbolj zastražena prestolnica na svetu. Zaradi nadaljevanja groženj Trumpovih privržencev in skrajno desnih skupin ter nevarnosti napada na Joeja Bidna preverjajo vse policiste in pripadnike nacionalne garde, ki bodo skrbeli za varnost med inavguracijo. 25.000 nacionalnih gardistov, ki bodo varovali letošnjo inavguracijo, je več, kot imajo Američani vojakov v Iraku, Afganistanu in Siriji skupaj.