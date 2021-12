Nekateri dokazi v zadevi Balkanski bojevnik so se izkazali za nezakonite

Za nezakonite in celo protiustavne so se v zadevi Balkanski bojevnik izkazali dokazi pridobljeni v Sloveniji. V ponedeljek je Vrhovno sodišče objavilo javno pojasnilo, zakaj je konec novembra v omenjenem primeru razveljavilo sodbo. Sodniki so se namreč opirali na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.