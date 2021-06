V zadnjih treh tednih podvojeno število vprašanj o cepljenju

V torek, ko bo uradno konec epidemije, bi morali, kot je pred mesecem dni napovedal predsednik vlade Janez Janša, doseči tudi učinkovito precepljenost. A od magične številke 60 odstotkov cepljenih nas očitno loči še kar nekaj cepljenj, trenutno je namreč z drugim odmerkom cepljenih le slabih 25 odstotkov Slovencev. Razlog za tako precepljenost so med drugim tudi dvomi, pomisleki in vprašanja, ki se med ljudmi porajajo, a do pravih informacij ne pridejo. Prav to je bila tema posveta 25 strokovnjakov pri predsedniku države Borutu Pahorju.

