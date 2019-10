V Zadru zaradi 'tverkanja' pretepli ameriška vojaka

Tako so se pred incidentom zabavali Američani.

Kot poročajo hrvaški mediji, sta bila v soboto zvečer v zadarskem nočnem klubu napadena temnopolta ameriška vojaka, sicer pripadnika zračnih sil. Domačine je domnevno razjezilo "tverkanje" Američanov, zato so se nad njiju spravili s pestmi. Slobodna Dalmacija piše, da je bil glavni razlog za napad predvsem dejstvo, da nista skrivala homoseksualne usmerjenosti.

Skupina moških, domevno iz Zadra, je konec tedna v enem izmed nočnih klubov obračunala z ameriškimi vojaki, ki so se prišli zabavati, na koncu pa so zaradi posledic pretepa končali na zadarski urgenci s poškodbami glave in drugih delov telesa.

"Minulo noč smo dobesedno doživeli enega od najhujših trenutkov v življenju. V klubu nas je napadla skupina osmih do desetih moških. Nikoli v življenju se nisem počutil tako nemočno. Izgledalo je, kot da nas ne nameravajo pustiti žive,"je na instagramu povedal eden od pretepenih vojakov. Incident so potrdili tako na policiji kot tudi v zadarskih bolnišnici, kjer so oskrbeli poškodovana Američana.

"Dobesedno je šlo za življenje. Neko dekle, domačinka, nama je pomagala pri prevozu v bolnico. Ona je sedaj najin angel," je povedal drugi vojak.

"Prejeli smo prijavo o kršenju javnega reda in miru. Primer še preiskujemo," je za 24sata.hr povedala tiskovna predstavnica zadarske policijeIvana Grbin in dodala, da sta bila v pretepu, ki se je zgodili v klubu Opera, poškodovana državljana ZDA stara 24 oz. 25 let. Zaenkrat policija še poskuša ugotoviti identiteto napadalcev, preiskava pa bo pokazala, ali je bil v napadu prepoznan tudi element kaznivega dejanja iz sovraštva.