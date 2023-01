Hrvaško pretresa tragičen dogodek. V hrvaškem Zagorju, v vasi Hlevnica, nedaleč od meje s Slovenijo, so policisti našli mrtvega novorojenčka. Neuradno naj bi truplo našli na prostem, v snegu ob cesti. Truplo novorojenčka so takoj poslali na obdukcijo, ta bo pokazala, kako in kdaj je otrok umrl, saj obstaja sum detomora. Mame še niso izsledili, policija zato trenutno preverja nosečnice in zdravniške kartone nosečnic v okolici.