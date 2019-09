V Zagrebu zaradi dežja 200 več kot intervencij: podvozi so se spremenili v bazene

Zaradi obilnega dežja, ki je na prvi jesenski dan zajel Zagreb in okolico, so gasilci posredovali približno 200-krat. Na terenu so bili poleg poklicnih mestnih gasilcev pripadniki vseh 57 prostovoljnih gasilskih društev z območja Zagreba. Dež je ohromil tudi javni mestni promet.

Gasilci v Zagrebu so posredovali približno 200-krat, večinoma zaradi poplavljenih mestnih ulic in kletnih prostorov stanovanjskih in poslovnih objektov ter zaradi zamašenih odvodnih kanalov, so sporočili iz zagrebške civilne zaščite. "Od včeraj smo zabeležili več kot 200 tehničnih intervencij, v katerih je sodelovalo okoli 600 gasilcev iz vseh petih postaj Javne gasilske zveze (JGZ) Zagreb in vseh 57 prostovoljnih gasilskih društev s področja Zagreba. Intervencije so še vedno v teku," je povedal poveljnik JGZ Zagreb Siniša Jembrih.

Gasilci v Zagrebu so posredovali približno 200-krat. FOTO: Nova TV

Zaradi poplavljenih podvozov so bile zaprte nekatere izmed glavnih prometnic v zahodnih in vzhodnih predmestjih. Na mnogih ulicah je voda ovirala promet, ponekod pa so se sprožili tudi manjši zemeljski plazovi. Hrvaški mediji so objavili fotografije dveh najbolj kritičnih podvozov, ki so jih primerjali z bazeni. Med drugim so kritizirali slabo mestno kanalizacijsko infrastrukturo, ker je podobne prizore mogoče videti ob vsakem večjem nalivu.

Hrvaški mediji so objavili fotografije dveh najbolj kritičnih podvozov, ki so jih primerjali z bazeni. FOTO: DVD Trnje / V. R.

Dež je ohromil tudi javni mestni promet. V ponedeljek zvečer so nekatere tramvajske linije skrajšali, nekatere avtobusne linije pa so bile ustavljene, so pojasnili v mestnem podjetju Zagrebački električni tramvaj (Zet).

