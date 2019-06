V Zagrebu pokopališče za hišne ljubljenčke

Zagrebški ljubitelji živali so dobili novo, moderno pokopališče za svoje ljubljenčke. Razprostira se na 13 tisoč kvadratnih metrih in je med pasje- in mačjeljubci že pravi hit. Lastniki so navdušeni, prav tako občina, ki si mane roke, saj ljubiteljem živali ni težko odšteti tudi po več tisoč evrov za pokop.