V Zagrebu veter ruval drevesa in odkrival strehe

Viharni severni veter, sunki so dosegali tudi do 70 kilometrov na uro, je na območju Zagreba ruval drevesa in odkrival strehe. Pri tem sta bili težje poškodovani dve osebi. Policija je prebivalcem izdala opozorilo, naj ne zapuščajo svojih domov, če ni nujno. Iz Italije pa poročajo od dveh smrtnih žrtvah.