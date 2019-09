V Zagrebu za ošpicami zbolelo sedem oseb, šest jih ni bilo cepljenih

V zadnjih dveh tednih je v Zagrebu sedem oseb zbolelo za ošpicami. V bolnišnico za infekcijske bolezni so jih sprejeli z visoko telesno temperaturo, značilnim izpuščajem, solzečimi se očmi in izcedkom iz nosu. Tri osebe so hospitalizirali, eno pacientko so že odpustili iz bolnišnice. Šest jih ni bilo cepljenih.

Od sedmih primerov bolnikov z ošpicami, ki so jih na sosednjem Hrvaškem zabeležili v zadnjih dveh tednih, so v bolnišnici obdržali tri osebe. Kot so pojasnili v bolnišnici, so eno pacientko že odpustili iz bolnišnice. Enega izmed obolelih je okužil francoski turist, za ostale pa v bolnišnici še niso odkrili izvora okužbe. Pacienti so stari med 20 do 55 let. Šest od sedmih pacientov ni bilo cepljenih, je za HTV povedal dr. Neven Papićiz klinike za infekcijske bolezni.

Ošpice se prenašajo po zraku s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. FOTO: Shutterstock

Od začetka leta je na Hrvaškem za ošpicami skupaj zbolelo 32 oseb, lani pa 23. Največ obolelih je bilo v okolici Splita, kjer so zabeležili 14 primerov ošpic. Zapleti lahko povzročijo invalidnost, možganske poškodbe ... Skoraj četrtina bolnikov z ošpicami je hospitaliziranih zaradi zapletov, ki lahko povzročijo invalidnost, možganske poškodbe, slepoto ali izgubo sluha. Ošpice se prenašajo po zraku s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, na primer s kihanjem in kašljanjem. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu. Znaki bolezni se lahko začnejo kazati od petega do 21. dneva po izpostavljenosti virusu. Virus ošpic je zelo nalezljiv in ostane v zraku še dve uri po tistem, ko je bila oseba v prostoru.

UNICEF opozarja na alarmanten porast ošpic po vsem svetu. Poudarja, da približno 169 milijonov otrok med letoma 2010 in 2017 ni prejelo prvega odmerka cepiva proti ošpicam, kar je več kot 21 milijonov otrok letno. FOTO: Dreamstime