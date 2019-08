V Zagrebu zagorela 'Kockica', sedež dveh ministrstev

Zagrebški gasilci so dobili prijavo o požaru ob 15.39 uri, na kraju požara pa naj bi bili že tri minute kasneje, poroča hrvaški Dnevnik.hr. Na terenu naj bi bilo vsaj 30 gasilcev z osmimi vozili, ki so požar že uspeli pogasiti. Iz stavbe se je valil gost oblak črnega dima, zaradi česar so ljudje hitro zapustili stavbo. Poškodovanih ni bilo, trenutno pa je na kraju dogodka še 14 gasilcev.