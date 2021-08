Korak bližje sanaciji odlagališča v Zalogu

Država bo vendarle začela s sanacijo blata z območja Zaloga. Krajani, ki so že od lani opozarjali, da se na območju podjetja odlaga pepel iz Toplarne Ljubljana, so potrpljenje dokončno izgubili, ko je podjetje čez pepel naložilo še komunalno blato oziroma fekalije, ki so se na vročini uparjale, Zalog pa je smrdel po greznici. Zdaj, po osmih mesecih odkar je inšpekcija prvič odvzela dovoljenje podjetju in mu naložila naj blato odpelje, bo to naredila država. In kdo bo plačal za okoljski kriminal?