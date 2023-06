V Zavetišču Horjul naj bi nekdanji lastnik psa grozil z orožjem

Veterinarska inšpekcija je avgusta lani odredila trajni odvzem večjega psa, saj je bil zanemarjen in shiran. Po odvzemu so ga namestili v Zavetišče Horjul in ko je njegov lastnik to izvedel, je zahteval, da mu ga vrnejo. Svoje je očitno nameraval doseči za vsako ceno. V začetku maja se je začelo z grožnjami, tudi s smrtjo, dogajanje pa je eskaliralo minulo nedeljo, ko je iz prtljažnika potegnil celo puško. Policija je bila o preteklih grožnjah sicer obveščena,a so delavci v zavetišču tokrat dobesedno zrli smrti v oči. Zato jih zdaj varujejo zasebni varnostniki, kar pa ni majhen zalogaj za zasebno zavetišče.