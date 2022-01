V ZD Maribor zaradi bolniških odsotnosti in karanten manjka že več kot četrtina zdravnikov

Nepregleden kup zdravniških kartonov na mizi družinske zdravnice Maje Arzenšek v zadnjem času ni nič nenavadnega, pove, trenutno je namreč odsotnih od 15 od 51 zdravnikov. "Že če delaš samo v svoji ambulanti je zelo zahtevno, na kar opozarjamo že dlje časa, če pa ob tem pokrivaš še kolega ali pa v nadurnem delu nadaljuješ, je to še dodaten zalogaj, če je to recimo 10 ambulant, je to 20.000 ljudi," razlaga Arzenškova.

Dnevno tako pregleda dodatnih 30 pacientov ob že svojih 80. Pritiski so z epidemijo, pa ne samo zaradi karanten, temveč tudi zaradi dodatnega dela, postali ogromni. "Mi smo tisti, ki urejamo bolniške staleže, mi smo tisti, ki paciente pregledujemo, preden so napoteni v bolnišnico, ki ocenimo, če posameznik potrebuje bolnišnično obravnavo, mi smo tisti, ki delamo posvete na daljavo in tisti, ki smo zraven ves čas ob cepljenju," osem urni delavnik je že dlje časa samo še spomin, nadaljuje, enako je tudi v Zdravstvenem domu Trebnje.