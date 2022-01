V ZD Šentjur 36 oseb cepili s fiziološko raztopino: kako se je zgodila napaka?

Kot so skopo pojasnili na spletni strani zdravstvenega doma, so po nesreči uporabili šest praznih, očitno že uporabljenih vial, ki so bile napolnjene s fiziološko raztopino. Namesto s cepivom Pfizer so tako cepili s fiziološko raztopino. To morajo sicer zdravstveni delavci zmešati skupaj s cepivom, a kako se je zgodila taka napaka, da se je v viali znašla le raztopina, brez cepiva? Prav to smo želeli vprašali direktorico Zdravstvenega doma Šentjur, ki nam je po telefonu odvrnila, da časa za to, da bi to razlagala, nima.