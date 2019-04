V ZDA beležijo rekordno število okužb z virusom ošpic

Države, ki so zaznale več primerov ošpic, so med drugim Arizona, Kalifornija, Kolorado, Florida, Georgia, Nevada, New York, Texas in Washington. Leta 2014 so sicer zaznali 667 primerov ošpic.

Državni sekretar za zdravje in socialne zadeveAlex Azar je v sredo zvečer zapisal, da so v ZDA znova priča obuditvi bolezni, ki je bila nekoč že skoraj izkoreninjena.

Največ primerov so zabeležili v zvezni državi New York, kjer je izbruh koncentriran v soseskah ultra ortodoksnih judovskih skupnostih v Brooklynu. Mestne oblasti so tam odredile obvezno cepljenje. V New Yorku, kjer je z ošpicami od oktobra lani zbolelo 390 ljudi, so oblasti določile kazen 1000 dolarjev za tiste v ogroženih predelih Brooklyna, ki se ne bodo cepili. Doslej so izrekli 12 kazni.