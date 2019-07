V ZDA bodo po 16 letih znova začeli izvrševati smrtno kazen na zvezni ravni

Po 16 letih premora bodo Združene države Amerike na zvezni ravni znova začele izvrševati smrtno kazen, je danes sporočil pravosodni minister William Barr. Prvič pet obsojencev bodo usmrtili že decembra letos. Gre za Daniela Lea Lewisa, ki je umoril tričlansko družino, vključno z osemletno deklico, Lezmonda Mitchella, ki je umoril 63-letno žensko in njeno vnukinjo, Wesleyja Iro Purkeyja, ki je posilil in umoril 16-letno dekle, Alfreda Bourgeoisa, ki je zlorabil in ubil svojo dveletno hčer in Dustina Lea Honkena, ki je ubil pet ljudi, med njimi dva otroka.

Smrtno kazen so na zvezni ravni zadnjič izvršili leta 2003, usmrčen je bil Louis Jones Mlajši zaradi ugrabitve, posilstva in umora 19-letne vojakinje. Leta 2014 pa je takratni ameriški predsednik Barack Obama z zahtevo po reviziji v praksi zamrzil izvajanje smrtne kazni. Odločitev je sledila neuspešni usmrtitvi v Oklahomi in težavam s sredstvom za usmrtitev z injekcijo. Usmrtitev z injekcijo je bila pred desetletji sprva predstavljena kot "humana oblika usmrtitve" v primerjavi s preteklimi oblikami. A tudi ta oblika je po mnenju strokovnjakov daleč od 'humane' oziroma čim manj boleče, kar naj bi bil glavni cilj. Nekateri bolečino ob tovrstni obliki usmrtitve opisujejo kot"čutiti ogenj v žilah", injekcije v treh različnih dozah pa zapornikom običajno ne daje medicinsko osebje, temveč osebje v zaporih. V Tennesseju so nrp. v lanskem letu štirje obsojenci, ki čakajo na smrtno kazen, tožili oblasti, saj naj bi bila usmrtitev z injekcijo tovrstna kruta kazen, ki so ameriška ustava prepoveduje - namesto tega zahtevajo smrt s strelnim vodom.