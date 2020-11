V ZDA najvišja volilna udeležba v zadnjih 120 letih

Dosedanji ameriški predsednik Donald Trump je za zdaj zbral 213 elektorskih glasov, njegov izzivalec Joe Biden pa 238. Zmagal bo tisti, ki bo prvi dosegel 270 elektorskih glasov. Zaradi negotovega stanja ter slabih izkušenj iz preteklosti pa letos zmagovalca niso razglasili niti še mediji. Trumpov problem je predvsem v tem, da je letos na predčasnih volitvah tako na voliščih kot po pošti glasovalo rekordno število Američanov. Poleg predsedniških volitev pa je zelo pomembno tudi to, kako so razdeljena mesta v senatu in predstavniškem domu. Tudi tu so ankete pripisovale več, kot so dejansko dobile.

