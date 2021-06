V ZDA odobrili zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni, ki bolezen zdravi in ne le lajša težave

Ameriška Uprava za hrano in zdravila je v ponedeljek prvič po skoraj 20 letih odobrila novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni. Zdravilo aduhelm je tako edino sredstvo, ki lahko zdravi bolezen, ne le odpravlja simptome. Za zgodnje prepoznavanje znakov te bolezni in sobivanje z njo pa je širom Slovenije na voljo že okrog 250 demenci prijaznih točk. Eno takih so odprli v kranjski knjižnici.

