V ZDA po 36 letih iz zapora izpustili tri po nedolžnem obsojene za umor

Novembra 1983 je bil 14-letniDeWitt Duckett ustreljen na poti v šolo v Baltimoru po kraji njegove jakne. Policisti so aretirali tri 16-letne temnopolte osumljence, ki so si menda želeli njegovo jakno z napisom Univerza Georgetown in jih zaprli. Alfred Chestnut, Ransom Watkins in Andrew Stewart so vztrajali, da so nedolžni, porota pa je verjela policistom in jih poslala v zapor do smrti.

Tudi v zaporu niso odnehali, dokler ni letos primera znova odprlo državno tožilstvo v Baltimoru, ker je Chestnut uspel odkriti dokaze, ki jih je leta 1984 imela tudi policija, vendar jih je skrila pred obrambo in poroto. Tožilka Marilyn Mosby je sporočila, da gre za izjave številnih prič, ki so za umor obtožile 18-letnika, ki je streljal, pobegnil s kraja zločina in odvrgel pištolo.