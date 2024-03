V ZDA bolniku prvič uspešno presadili gensko spremenjeno prašičjo ledvico

Iz ZDA prihaja novica, ki na tisoče bolnikov, ki so na seznamu za presaditev ledvice, navdaja z optimizmom. Prvič na svetu jim je namreč uspelo uspešno presaditi gensko spremenjeno prašičjo ledvico živemu bolniku, ki po operaciji dobro okreva. Gensko spremenjeno prašičjo ledvico so presadili 62-letniku, operacija je trajala štiri ure. Prašičja ledvica je bila spremenjena tako, da so iz nje odstranili nekatere prašičje gene in dodali človeške. Gre za velik preboj v medicini, saj so prašiče, ki so jih uporabili kot darovalce organov, po navedbah bolnišnice vzredili v izolaciji in v posebnih razmerah, da bi preprečili izpostavljenost okužbam, ki bi lahko škodovale človeškemu prejemniku.