V ZDA pustoši rekordno število tornadov

V ZDA je bil ponedeljek 11. dan po vrsti z najmanj osmimi tornadi. Ti so se pojavljali tudi v torek. Letos je v desetih tornadih umrlo 38 ljudi, od tega sedem v zadnjih sedmih dneh v Iowi, Misuriju, Oklahomi in Ohiu. Velik tornado je prizadel del mesta Kansas City v državi Misuri.

FOTO: AP

ZDA se vsako leto soočajo s tornadi, to je velikimi vrtinci vetra, ki dosežejo hitrost okoli 300 kilometrov na uro. Tornadi se pojavijo nenadoma, uničujejo vse pred seboj in nato izginejo. Od leta 2011, ko je uničujoč tornado v Joplinu v Misuriju zahteval 161 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 1100 ljudi, je bilo nekaj let bolj ali manj zatišje, letos pa so vrtinci vetra spet udarili z vso silo.

Gre za največjo serijo tornadov v zadnjih 29 letih. FOTO: AP

Tako velike serije tornadov ni bilo vse od leta 1980, ko so do 7. junija prav tako našteli 11 zaporednih dni z najmanj osmimi tornadi na dan. Letos je bil posebej divji ponedeljek, ko so jih v osmih državah skupaj našteli 55. V zgodovini ZDA so doslej več kot 50 tornadov na dan našteli 63-krat, ponedeljkov izbruh pa je bil nenavaden, ker je zajel široko območje.

Razlog: visok pritisk in nenavadno hladen pas zraka Meteorologi razlagajo, da tornade povzroča visok pritisk nad ameriškim jugovzhodom in nenavadno hladen pas zraka preko gorovja Rocky, ki proti osrednjemu delu ZDA potiska moker zrak, in to povzroča huda neurja in tornade, ki naj bi se nadaljevali še nekaj dni. Neurja spremlja tudi pogosta toča. V ponedeljek je bilo hudo na območju mesta Dayton v Ohiu, kjer so uničevali trije tornadi. Poškodovanih je bilo 130 ljudi. Na domu v lastni hiši je umrl 82-letnik, ko je veter v njegovo hišo vrgel parkirani avtomobil. Brez elektrike je ostalo okoli 50.000 odjemalcev. V Indiani so v ponedeljek našteli 14 tornadov, v Koloradu 12, v Ohiu devet, v Iowi sedem, v Nebraski pet, v Illinoisu štiri, v Minnesoti tri in v Iowi enega. V noči na torek so tornadi orali tudi po vzhodu Pensilvanije.

