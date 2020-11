V ZDA s koronavirusom okuženih že več kot devet milijonov ljudi

ZDA je s koronavirusom najbolj prizadeta država na svetu. Največji skok v številu okužb so zabeležili prav v zadnjih dveh tednih, ko se je okužilo več kot milijon ljudi. Skupna številka okužb je tako že prebila devet milijonov prebivalcev, umrlo pa je že nekaj več kot 232 tisoč ljudi. Prve primere so potrdili mesec in pol pred nami. Krivulja se je nato vzpenjala, ameriški predsednik Donald Trump pa je neprestano ponavljal, da bo virus izginil. Vendar pa epidemija ni pojenjala.